C’è l’accordo con l’UE sulla Brexit, May convoca i suoi

Londra e Bruxelles vicini ad un accordo sulla Brexit. A riportarlo il Financial Times secondo cui la premier inglese Theresa May avrebbe informato il suo gabinetto che si è vicini ad una svolta nelle trattative con Bruxelles da mesi in stallo.

Secondo il quotidiano della City la May avrebbe convocato i membri di maggior rilievo del suo governo per discutere uno schema di trattato di uscita caratterizzato da un‘unione doganale temporanea. Un funzionario vicino ai colloqui sulla Brexit ha detto al FT:

“Il primo ministro non riunisce mai il Gabinetto per dire loro cosa sta succedendo. Non è nello stile della May. Per questo mi sembra che l’accordo sia praticamente concluso”.

Le proposte vedranno il Regno Unito firmare un piano di “backstop” in cui l’intero paese rimarrà in un’unione doganale “temporanea”, ma non è ancora stata fissata una data di scadenza. Dal canto suo lUe non si è lasciata andare ad alcun commento ma secondo il FT l’intesa è vicina. Il Dup, il partito della destra unionista nordirlandese ha minacciato di votare contro, poiché l’Irlanda del Nord rimarrà parte dello spazio normativo del mercato unico dell’UE.

E proprio mentre i colloqui di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea si avvicinano al traguardo, gli investitori si preparano a grandi oscillazioni nella sterlina. La valuta inglese ha guadagnato terreno questo mese tra le speculazioni che le due parti annunceranno un accordo di divorzio sulla Brexit la prossima settimana mentre i leader si sono avvicinati alla risoluzione dei problemi più spinosi. Una sterlina a $ 1,10 o $ 1,60 dollari non è ‘inverosimile’ ha detto l’analista Jones di Mizuho. Ma in generale gli investitori rimangono ribassisti poiché lo scetticismo rimane.