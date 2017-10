Catalogna: mire indipendentiste potrebbe riproporre una “Grecia bis”

Le mire indipendentiste della Catalogna potrebbero riproporre uno scenario già visto in Grecia, quando “il 27 giugno 2015 milioni di greci si alzarono dal letto e si misero in cerca di una banca aperta. Volevano ritirare i loro risparmi, perché la notte prima il loro premier, Alexis Tsipras, aveva indetto un referendum che avrebbe potuto portare all’abbandono dell’euro”.

Così scrive in un editoriale su Corriere.it, Federico Fubini secondo cui:

Che possa ripetersi qualcosa di simile in Catalogna – spiega Fubini – se gli indipendentisti andranno fino in fondo, lo dicono alcuni sintomi già percepibili sul mercato.

Non tanto la Borsa di Madrid, che ha perso il 10% da maggio. Ma la Caixa, la grande banca di Barcellona, è caduta del 5% solo ieri e del 13% da agosto. E soprattutto il premio di rischio sui titoli di Stato di Madrid è salito di 23 punti (0,23%) in un mese, trascinando in una sorta di contagio anche quelli italiani. Questi andamenti ricordano non solo che il debito pubblico iberico sfiora il 100% del reddito e una rottura con Barcellona darebbe luogo a una difficile ripartizione degli oneri e a nuove fragilità.