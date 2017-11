Catalogna: accusato di ribellione, Puigdemont chiede asilo politico in Belgio

MADRID (WSI) – Appena proclamata l’indipendenza della Catalogna il governatore Carles Puigdemont, destituito dal premier spagnolo Mariano Rajoy, è volato alla volta a quanto pare del Belgio. Insieme a lui altri 5 membri del suo governo.

Il presidente catalano si trova nell’unico Paese dell’Unione Europea che ha mostrato qualche timida apertura e così dopo qualche ora dal suo arrivo avanza una richiesta d’asilo. “No comment” per ora dal governo belga e il presidente della regione belga della Fiandre.

Intanto in Spagna il procuratore generale José Manuel Maza ha chiesto l’incriminazione per il presidente catalano destituito Carles Puigdemont con l’accusa di ribellione, sedizione e malversazione. Denunciati anche i ministri del suo governo per aver permesso la dichiarazione d’indipendenza, inclusa l’ex presidente della Camera Carme Forcadell e i membri dell’ufficio di Presidenza.

La procura ha indicato anche la necessità di un sequestro cautelare di beni pari a 6,2 milioni di euro, legati ai costi per il referendum tenutosi lo scorso 1° ottobre. Toccherà adesso ad un Tribunale decidere se accettare o meno la richiesta del procuratore generale.

Il primo ministro Mariano Rajoy ha convocato elezioni anticipate per il 21 dicembre e, a governare la Catalogna, ora è la vice-presidente del governo spagnolo, Soraya Saenz de Santamaria, che ha destituito anche Josep Llluis Trapero, il capo operativo dei Mossos, la polizia regionale catalana.

E alle prossime elezioni parteciperà anche il Partito indipendentista del deposto presidente, il PDeCAT, come ha detto il portavoce del partito, Marta Pascal.