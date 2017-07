Casinò di Campione: orari e costo d’ingresso

Se vi piace il gioco, a poco più di un’ora dal centro di Milano c’è Campione d’Italia, enclave italiana in svizzera famosa anche per il suo casinò. Se invece il gioco non vi piace, potete godere la bellezza del Lago di Lugano

Dire Campione d’Italia non basta. Bisogna sempre specificare se si parla della piccola enclave italiana in svizzera o dell’omonimo casinò, quello per cui molti conoscono questo nome. Adagiato sulle rive del Lago di Lugano, il Casinò di Campione è uno delle quattro case da gioco in Italia. La più vicina a Milano visto che le altre sono a Venezia, Sanremo e Saint-Vincent.

La distanza è poca, circa 70 chilometri e poco più di un’ora da Milano. Purtroppo però bisogna superare due confini di Stato e pagare il bollino per le autostrade svizzere. La strada alternativa per evitare il pedaggio elvetico è uscire a Como Nord, seguire le indicazioni per Ponte Chiasso e poi procedere per Lugano seguendo i cartelli delle strade ordinarie. Subito dopo Bissone c’è il cartello per Campione d’Italia. In ogni caso un semplice navigatore saprà guidarvi a destinazione. Sono disponibili anche bus navetta in partenza da Milano.

Prezzo d’ingresso e orari

Come in ogni casinò che si rispetti l’ingresso è gratuito. Bisogna attirarli i giocatori, non respingerli.

Gli orari di apertura sono differenti a seconda dei giochi a cui si è interessati, come riporta la tabella ripresa dal sito del Casinò di Campione: www.casinocampione.it.

Gli orari del Casinò di Campione

Abbigliamento

L’abbigliamento può essere informale per l’ingresso al primo e al secondo piano, dove si trovano le slot machines e l’area scommesse. L’accesso al terzo piano, dove si trovano i giochi americani e francesi, è invece vietato a chi indossi bermuda, canottiere, ciabatte e infradito.

Anche per mangiare nel ristorante del Casinò è necessario un abbigliamento decoroso.

Pernottamenti

Il Casinò di Campione non dispone di un proprio hotel ma ha diverse convenzioni con strutture circostanti: Melia Campione, Swiss Diamond Lugano, Splendide Royal Lugano, Villa Principe Leopoldo, Grand Hotel Eden, Grand Hotel Villa Castagnola.