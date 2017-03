Case, crescono acquisti. Ma Confedilizia smentisce Entrate: “Altro che ripresa”

ROMA (WSI) – Per il terzo anno di fila il mercato immobiliare italiano cresce a due cifre e supera 1 milione di immobili venduti, un record dal 2011. A dirlo la nota OMI, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi che delinea l’andamento del mattone nel quarto trimestre 2016.

In particolare l’aumento per le compravendite è del 16,4% nell’ultimo trimestre facendo chiudere il 2016 con un +18,4%. Tra le grandi città in testa svetta Torino dove le compravendite segnano un +26,4%, Bologna (+23,7%) e Genova (+22,9%) e Milano (+21,9%). Superano oltre 20 punti percentuali di rialzo anche Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%), Milano (+21,9%), mentre mostrano una crescita più contenuta Napoli (+17,1%), Firenze (+16,0%) e Roma (+10,6%). Palermo si rivela il mercato residenziale meno dinamico, con 4.795 scambi, pari al +9,2%

Rispetto al 2015, aumenta l’acquisto della nuda proprietà che segna un +11,5%, più forte nei comuni non capoluogo (+12,5) rispetto ai capoluoghi (+9,5%). In rialzo gli acquisti di casa tramite mutuo che segnano un +27,3%. Scende del 4% rispetto al 2015, sempre in relazione ai mutui, la rata mensile iniziale aggirandosi sulla media nazionale di 587 euro. Bene anche le vendite delle pertinenze (+19,5%), come cantine, box e posti auto. Cresce anche il mercato non residenziale, con le compravendite di uffici e istituti di credito segnano una crescita del 12,5% e 9.946 transazioni, anche se l’andamento annuo ha mostrato oscillazioni più evidenti rispetto agli altri comparti.

Nel dettaglio il settore commerciale ha registrato un’inversione di tendenza, con tassi costantemente positivi e stabilmente a doppia cifra sull’intero territorio nazionale. In particolare sono state scambiate 30.586 unità, con un incremento del 16,6% rispetto al 2015. Il settore produttivo (capannoni e industrie) ha prodotto, infine, la crescita più significativa, in termini percentuali, all’interno del comparto non residenziale, con un +22,1% e 11.287 transazioni.

Se il 2016 si è chiuso con il segno positivo, cosa accade nei primi due mesi del 2017? A porsi la domanda il Centro Studi di Casa.it secondo cui il mercato immobiliare residenziale continua nel suo percorso di crescita e questo trend, molto probabilmente, proseguirà anche nei prossimi mesi. A febbraio 2017 infatti, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la domanda di abitazioni è infatti cresciuta a livello nazionale del +7,7% mentre i prezzi iniziano a registrare un segno positivo (+0,8%) dopo sette anni di valori negativi, con un prezzo medio di 2.160 €/mq.

Ma non tutti però vedono positivamente questi dati resi noti dall’Agenzia delle Entrate come il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.