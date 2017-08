Casa venduta a 1 euro come un conto corrente che viene svuotato

ROMA (WSI) – Le case ad 1 euro non sono una bella notizia specie per i proprietari degli immobili che diranno addio ai lori risparmi. Punta il dito contro l’iniziativa in voga da parte di alcuni comuni, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

In principio fu Vittorio Sgarbi, all’epoca sindaco di un piccolo paese siciliano, Salemi che con lo scopo di rivitalizzare la parte antica della città lanciò l’iniziativa della vendite delle case a 1 euro. Da lì l’idea si espanse in tuta Italia e in molte regioni i primi cittadini hanno seguito le orme di Sgarbi.

Nel Lazio è il comune di Patrica il primo a mettere in atto la vendita delle case a 1 euro. Come spiega in un video di presentazione il sindaco Fiordalisio, a Patrica sono stati censiti 38 edifici in stato di fatiscenza e abbandono che il Comune ha deciso di recuperare e valorizzare. Obiettivo è quindi di contrastare il degrado e avviare un’opera di riqualificazione del centro storico.

Fortemente critico dell’iniziativa è uno che di immobili se ne intende: Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia il quale sottolinea come nella prassi in essere oggetto della compravendita sono immobili di privati, frutto del lavoro dei proprietari o di coloro dai quali li hanno ereditati e ogni casa venduta corrisponde ad un conto corrente che viene svuotato.