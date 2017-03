Casa Bianca svela i redditi di Trump

Dopo un lungo tira e molla, che si trascinava dalla campagna elettorale, alla fine la Casa Bianca ha diffuso le cifre sul reddito di Donald Trump nel 2005, anno in cui il neo presidente americano avrebbe accumulato un reddito di 150 milioni di dollari a fronte di 38 milioni pagati al fisco.

Le cifre rese note dalla Casa Bianca erano state rivelate in realtà da uno scoop giornalistico. Il comunicato con cui è stato confermato il reddito 2005 del milionario diventato presidente è arrivato infatti dopo che il canale televisivo MSNBC ha annunciato che il premio Pulitzer David Cay Johnston aveva in mano informazioni sul reddito di Trump e che il pezzo era pronto per andare in onda durante il programma di Rachel Maddow.

Il colpo del giornalista investigativo ha fatto infuriare la Casa Bianca, che ha definito “illegale il furto e la pubblicazione” della denuncia dei redditi.

“Siete davvero disperati quando vi mostrate pronti a violare la legge per promuovere una storia con due pagine su tasse pagate oltre un decennio fa”, ha commentato un funzionario dell’amministrazione Trump, precisando che il documento mostra che il fisco ha ricevuto quanto dovuto. Trump ha pagato “quanto richiesto, non di più”. Inoltre, “detto questo, il signor Trump ha pagato 38 milioni di dollari malgrado il forte deprezzamento nel settore costruzioni, su un reddito di oltre 150 milioni di dollari”.

Quella venuta fuori ieri è una verità vecchia oltre un decennio. Nonostante questo, lo scoop appare importante perché costringe Trump per la prima volta a uscire allo scoperto dopo una lungo silenzio sulla sua situazione fiscale.

Il dettaglio delle tasse pagate è tra l’altro importante per un altro motivo: Trump nel 2005 ha pagato solo 5,3 milioni di regolari tasse federali, un’aliquota irrisoria (4,3%). Al totale di 38 milioni c’è arrivato con l’Alternative Minimum Tax, una sorta di sovratassa che lo stesso Trump propone di abrogare, che ha portato il conto del magnate dell’immobiliare a circa 38 milioni.