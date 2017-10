Cardigan per l’autunno 2017, le proposte dei big della moda

L’autunno 2017 si annuncia la stagione del cardigan per gli uomini. Il capo d’abbigliamento abbottonato sul davanti è stato il protagonista delle sfilate di moda di quest’anno e ogni marchio lo propone in una versione diversa. Hermès ad esempio lo guarnisce di intarsi in pelle scamosciata mentre Giorgio Armani lo sceglie in combinazione con un gilet.

La collezione 2017 – 2018 di Gucci offre diverse soluzioni per chi ama i bottoni. Da quello classico con motivo argyle arricchito con l’immagine di una testa di tigre al centro di ogni rombo a quello in rosso con disegno di pipistrelli neri. La moda Gucci per il 2017 – 2018 si arricchisce anche di diversi tipi di giacche da uomo, come quella Heritage in lana con motivo pied de poule. Fra gli altri modelli disponibili, il cardigan in lana grigia con il classico pattern con le api introdotto da Gucci nel 1970 e quello in lana rossa, ideale come sotto giacca in vendita sul sito a 1200 dollari.

Il cardigan in lana di Gucci con motivo argyle e testa di tigre

Un altro big della moda che ha scelto il cardigan per la stagione fredda del 2017 – 2018 è Brunello Cucinelli, che offre una grande varietà di questo indumento. Dal cardigan classico con una sola fila di bottoni, si sposta anche verso proposte come quello doppiopetto in cashmere con bottoni in metallo, in vendita a 2.170 euro, dove la sensazione avvolgente del cashmere si combina con la lavorazione a mezza maglia inglese, che esalta le qualità naturali della fibra. Sempre in colore Blu Navy, un altro cardigan Brunello Cucinelli dal taglio leggermente più sportivo: l’outerwear in maglia di cashmere a mezza costa inglese con fodera in nylon è disponibile sul sito del marchio a 2.940 euro.

Cardigan di Brunello Cucinelli per il 2017/2018

Da notare, fra gli altri, il cardigan in cashmere con fodera patchwork di Etro e quelli di Prada, in stile anni Settanta che si ispirano ai colori del mare mentre Harmont&Blaine propone un abbottonato in pura lana con punto maglia 3D.