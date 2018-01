Bund, ci siamo: raggiunta soglia di pericolo indicato dal Re dei Bond

Il 12 gennaio il “re dei Bond” Jeffrey Gundlach aveva scritto sul suo account Twitter che “i rendimenti del Bund decennale salgono ancora. Tenete d’occhio il livello di 60 punti base. Una rottura oltre quel livello sarebbe un “segnale ribassista assoluto”, secondo il fondatore di DoubleLine Capitale nonché ex gestore del fondo da $9,3 miliardi Total Return Bond Fund.

Ten year Bund yield up again. Watch the 60 bp level just inches away. A break above would be maximum bearish.

