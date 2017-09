Buffett: l’errore più grande di chi investe

Cos’hanno in comune Warren Buffet di Omaha e il life coach Tony Robbins? Entrambi concordano sul grosso rischio che si corre quando ci sono in gioco i nostri soldi.

Nel corso di un’intervista alla CNBC, Tony Robbins mettere in guardia da un grosso errore che si commette quando si tratta di investire per il proprio futuro ossia tentare di prevedere gli alti e bassi del mercato.

Nessuno può prevedere il futuro, sostiene Robbins, e leggendari investitori come il miliardario Warren Buffett e il fondatore del titanico fondo hedge Bridgewater Associates, Ray Dalio, sono d’ accordo.

“Il tuo piano per il futuro non può essere basato sul tentativo di cronometrare il mercato perché stai andando sulla strada sbagliata”.

Invece di comprare e vendere azioni in base a come cambiano le maree, Robbins dice di pensare a lungo termine.

“Non ci si può permettere di cercare di cronometrare il mercato. Quello che si deve fare è studiare gli elementi a lungo termine, e avere un piano di diversificazione che tuteli quando si sbaglia”.

Buffett è stato anche un importante sostenitore di questo tipo di strategia denominata “buy and hold”, tanto che ha scommesso che l’indice azionario S&P 500 avrebbe superato gli hedge fund (che cambiano attivamente gli investimenti). Ora, pare che molto probabilmente vincerà quella scommessa, che gli porterà un extra di 2 milioni di dollari in premio in denaro.

Robbins punta anche ai consigli di Dalio, che ha fondato il più grande fondo hedge al mondo, Bridgewater Associates, il quale manifesta difficoltà a individuare i tempi giusti per entrare e uscire dagli investimenti. Quindi, per Robbins, l’idea migliore rimane quella di guardare a lungo termine e sia lui che Buffett suggeriscono di considerare di investire in fondi indicizzati a basso costo.