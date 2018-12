Buffett: “Il modo più semplice per accrescere ricchezza del 50%”

“L’unico modo semplice per aumentare la propria ricchezza del 50% – come minimo – è affinare le tue capacità comunicative, sia scritte che verbali”: parola di Warren Buffett.

Secondo il leggendario uomo d’affari, insomma, la comunicazione è la chiave del successo. I giovani alla ricerca di lavoro, dunque, prendano nota.

“Se non sai comunicare, è come fare l’occhiolino a una ragazza al buio – non succede nulla, puoi avere tutte le capacità intellettuali del mondo, ma devi essere in grado di trasmetterlo”, ha detto Buffett in un video postato su Linkedin. “E la trasmissione è comunicazione”, spiega l’Oracolo di Omaha.

A interrogare Buffett è stato il giovane cofondatore di Voiceflow, una startup basata a Toronto, Michael Hood. A un neo laureato “consiglio di investire su se stesso”, ha esordito il leader di Berkshire Hathaway. Hood, 22 anni, ha accompagnato Buffett Canadian Walk of Fame Inductee Gala, lo scorso sabato. L’occasione per assorbire qualche consiglio dal celebre finanziere è stata definita come “un’occasione che capita una volta nella vita”.