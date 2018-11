Bufera su Facebook: critici accostati a Soros per screditarli

Nel bel mezzo dello scandalo di Cambridge Analytica, mentre il ceo Mark Zuckerberg si scusava pubblicamente, Facebook contrattaccava i suoi critici sulla piattaforma. Per farlo, si legge in un’inchiesta del New York Times, la direttrice operativa, Sheryl Sandberg, avrebbe “supervisionato una campagna di lobbying aggressiva per combattere i critici di Facebook, spostare la rabbia pubblica verso le compagnie rivali e scongiurare una regolamentazione dannosa”. Ciò che, però, colpisce maggiormente di questa vicenda è che “Facebook ha impiegato una società di ricerca dell’opposizione repubblicana per screditare gli attivisti [contrari alla piattaforma social], in parte collegandoli al finanziere liberale George Soros”.

In seguito a questa rivelazione, Zuckerberg e Sandberg hanno dichiarato la propria estraneità in merito a queste decisioni. Ma la Open Society di Soros ha ufficialmente richiesto chiarimenti. Il portavoce di Soros, Michel Vachon ha invocato un’indagine indipendente sulle attività di Pr di Facebook:

“La storia del Times solleva la questione se Facebook abbia usato metodi simili per contrastare altri critici o funzionari pubblici che hanno cercato di rendere Facebook responsabile delle sue condotte. L’affermazione di Zuckerberg e Sandberg di non essere a conoscenza di ciò che stava facendo la compagnia è più allarmante che rassicurante. Cos’altro può fare Facebook? L’azienda dovrebbe assumere un esperto esterno per svolgere un’indagine approfondita sulle attività di lobbying e pubbliche relazioni e rendere pubblici i risultati. Fino ad allora, questo episodio dimostra ulteriormente che Facebook continua a perseguire i propri interessi aziendali ristretti a spese dell’interesse pubblico”.

Sul tema, poi, è intervenuto il presidente della Open Society, Patrick Gaspard, in una lettera diretta a Sandberg: