BTp, ripresa record: tassi a 2 anni giù di 80 punti

Lo aveva detto qualche mese fa il numero uno della Bce Mario Draghi secondo cui le parole hanno creato dei danni. Il riferimento era al governo italiano e allo spread con i tassi di interesse saliti per le famiglie e per le imprese. E la riprova si è avuta in questi giorni.

Con la seppur piccola apertura attuata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla manovra si è verificato un netto calo di rendimenti e spread. Che sono passati dai massimi ai minimi dell’ultima settimana. Un calo record di ben 80 punti. In particolare a beneficiare del calo della tensione tra Roma e Bruxelles sulla manovra è stato il BTp a due anni che è passato dai massimi dell’ultima settimana a 1,45% ai minimi di lunedì a 0,65%. E’ sui Btp a scadenza biennale, scrive Andrea Franceschi sul Sole 24 Ore, che si sta scaricando il grosso della volatilità legata al rischio sovrano.

Il picco si è toccato in particolare nei momenti di massima tensione del 29 e 30 maggio quando lo scontro istituzionale tra i partiti e il Quirinale sul nome di Paolo Savona per il ministero del Tesoro provocò una fiammata record dei Btp a 2 anni balzato, nel giro di 2 sedute, dallo 0,3 al 2,4 per cento.

Da qui gli analisti di Ubs hanno consigliato di fare incetta di Btp.