BT rischia di perdere milioni di sterline con la Brexit

Una settimana prima che il primo ministro Theresa May metta ai voti il suo accordo sulla Brexit alla Camera dei Comuni, i legislatori discuteranno dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per cinque giorni a partire da oggi.

Ieri sera il governo ha perso un altro voto in Parlamento, in merito a un emendamento presentato dai Laburisti che – in caso di un’uscita senza accordo dall’Unione Europea – impediva al governo di intervenire su certe tasse senza il consenso del Parlamento. Ben 20 parlamentari Conservatori hanno votato con l’opposizione segnando così una nuova sconfitta per la May.

Intanto a fare i conti con la Brexit è anche il gruppo British Telecom (BT) che con l’uscita di Londra dal mercato unico si vedrà negato l’accesso ad una serie di contratti stipulati con la Ue per svariati milioni di sterline. Il gruppo inglese di Tlc ha vinto una serie di contratti con le istituzioni dell’UE nell’ultimo decennio per oltre 150 milioni di sterline e ora sta lottando per evitare la cessazione anticipata.

Nel dettaglio nel 2016, BT ha stipulato un contratto da £ 49 milioni di sterline con il Parlamento europeo e ha annunciato separatamente due nuovi contratti con la Commissione europea del valore di 24 milioni di sterline per fornire servizi cloud pubblici e privati ​​in 52 importanti istituzioni, agenzie e organismi europei, tra cui il Parlamento europeo, il Parlamento europeo consiglio e l’Agenzia europea per la difesa.

Tali accordi hanno seguito la firma nel 2011 di un contratto da 100 milioni di sterline tra BT e il Parlamento europeo per la fornitura di servizi di telecomunicazione per un periodo di cinque anni. Tale contratto si è rivelato un enorme incentivo per la divisione Global Services di BT, che a un certo punto ha registrato perdite per 124 milioni di sterline. Nel 2008 la divisione rischiava di perdere 10.000 posti di lavoro a causa delle sue scarse prestazioni, ma poi con la firma di questi contratti il rischio è svanito.

Ora le nuvole all’orizzonte con la Brexit. Secondo quanto riporta il Guardian durante un recente incontro tra funzionari dell’UE e alti parlamentari europei sui preparativi della Brexit , si è discusso della possibilità in capo all’Ue di ritirare contratti “sensibili” come quello con BT e si è convenuto di approfondire proprio la possibilità che il gruppo BT fornisca servizi di telecomunicazione quando il Regno Unito non sarà più Stato membro dell’Ue.

Secondo i verbali della riunione, i deputati senior hanno espresso il parere che “i servizi sensibili, come le telecomunicazioni, attualmente forniti tra l’altro da British Telecom, dovrebbero essere esaminati attentamente nel quadro degli appalti del parlamento”.

Un portavoce del gruppo BT ha dichiarato di essere in trattativa con l’UE sul tema dei contratti.