Brexit, Ue svela libro bianco: senza diktat per il futuro

Piaccia o no la Commissione europea, in una fase politica estremamente delicata per il futuro dell’Ue ha deciso di mostrare un documento programmatico per il 2025 che, di fatto, ha scelto di non scegliere. Il Libro Bianco sul Futuro dell’Europa, per ammissione dello stesso presidente Jean-Claude Juncker non contiene “diktat”: l’avvenire dell’Ue, delineato dal sui esecutivo, prende cinque direzioni molto diverse, dalle più federaliste a quelle più light.

“Respingo l’idea che l’Europa si riduca a una zona di libero scambio ma non vi dirò oggi la mia preferenza. La Commissione non prescrive, non detta e non dà istruzioni. Nessun diktat, ma ascolto” ha detto Juncker durante la presentazione del Libro bianco. “Non sta alla Commissione operare questa scelta in splendido isolamento”.

A discuterne, infatti, saranno i vari Paesi membri dell’Ue, escluso il Regno Unito, che si riuniranno a Roma nel prossimo vertice del 25 marzo. La scelta della Capitale non è lasciata al caso: lo stesso giorno di sessant’anni prima veniva firmato proprio a Roma il trattato che dava vita alla Comunità Europea.

Dopo la Brexit, l’Ue potrà prendere una delle seguenti strade, si legge nel Libro Bianco: