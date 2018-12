Brexit, Tusk e Juncker: lo spazio di trattativa è nullo

“Abbiamo raggiunto un accordo ed è il miglior accordo possibile ed è anche l’unico possibile”: così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è intervenuto di fronte ai parlamentari europei commentando la scelta “sorprendente” con il quale il governo May ha posticipato la ratifica dell’accordo Ue-Regno Unito sulla Brexit. L’ipotesi di riaprire il tavolo delle trattative, ha precisato Juncker, non porterebbe lontano: “Non c’è alcuno spazio di sorta per la rinegoziazione” del Brexit deal. L’unica cosa che l’Ue può offrire al governo May è “uno spazio sufficiente per fornire ulteriori chiarimenti e ulteriori interpretazioni”.

Alcune ore prima anche il presidente del Consiglio europeo, l’organo d’impulso politico Ue, aveva annunciato via Twitter la stessa linea dura. “Non rinegozieremo il nostro patto”, scriveva Donald Tusk, “ma siamo pronti a discutere su come facilitare la ratifica britannica. Mentre il tempo s’esaurisce, discuteremo la nostra preparazione a uno scenario senza accordo”.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.

10 dicembre 2018