Brexit, ok Ue al pre-accordo. May: “nuovi progressi”

Esprime ottimismo la premier inglese Theresa May dopo l’incontro con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker.

E’ stato un buon incontro e abbiamo fatto ulteriori progressi (…) Spero possa condurre alla soluzione delle questioni rimaste.

Anche un portavoce della Commissione Europea si sbilancia e afferma che durante l’incontro tra la premier britannica Theresa May e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sono stati fatti dei buoni progressi. “Il lavoro va avanti” afferma il portavoce. Alcune questioni tuttavia, ha ammesso la May, devono ancora essere affrontate.

In patria il premier inglese è incalzata dal suo stesso partito anche se l’ipotesi di una mozione di sfiducia per ora è sfumata. Intanto Bloomberg rivela alcuni parti dell’accordo. In esso si prevede l’equivalenza per le banche del Regno Unito, che UE e Regno Unito si impegnino in una cooperazione doganale “profonda” e per la costruzione di un “territorio doganale unico”. Inoltre nel progetto si prevede che il periodo di transizione possa essere esteso fino a “uno o due anni”.

Intanto Daniele Ferrie, portavoce della Commissione Ue che si occupa di Brexit ha annunciato che i commissari europei hanno detto sì al testo sulla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra Ue e Regno Unito. A questo punto il documento dovrà essere oggetto dellendorsement dei 27 leader al vertice di domenica, ultimo step prima del voto della Camera dei Comuni inglese, appuntamento più importante per il governo May.

Esprime soddisfazione la cancelliera Angela Merkel che preme affinchè si trovi un’intesa per scongiurare una Brexit disordinata che porta risvolti negativi, anche se dice “serve ancora discutere molto”.