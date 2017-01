Brexit, May vuole rottura netta da mercato unico

Il Regno Unito non cercherà di stringere un accordo a metà e chiederà invece una rottura netta con il mercato unico. Sono queste, secondo le indiscrezioni, le decisioni che prenderà la primo ministro britannico Theresa May giovedì prossimo, il giorno nel quale la leader inglese confermerà i piani di Londra nelle trattative sulla Brexit.

May vuole gettare le basi per un rapporto commerciale completamente nuovo con il blocco europeo. Uscire dal mercato unico dell’Unione Europea sia per i beni sia per i servizi sarà un brutto colpo in particolare per le banche che operano nella City. Il governo si è già rassegnato a un calo dei mercati finanziari e soprattutto della sterlina.

I gruppi aziendali e le grandi multinazionali speravano in un’intesa che mantenesse legami il più possibile stretti all’Europa. Così non sarà. May prenderà la parola alle 11.45 ora locale di Londra per precisare in maniera esplicita che il Regno Unito abbandonerà il mercato unico e rivedrà ripartendo da zero i rapporti che la legano all’Unione Europea.

Secondo le indiscrezioni stampa, la leader dei conservatori non è interessata a un’appartenenza “parziale” o da associato all’Unione Europea. Una Brexit che tenga Londra metà fuori e metà dentro l’Ue “non ci interessa”, si legge in alcuni estratti dell’intervento che terrà giovedì l’inquilina di Downing Street.

“Cerchiamo di ottenere una partnership paritaria e nuova, tra un Regno Unito auto governato, indipendente e globale e i nostri amici ed alleati dell’Ue” dirà il premier quando prenderà la parola tra due giorni.

“Non vogliamo adottare un modello già in vigore per altri paesi” (il riferimento qui è a Norvegia o Svizzera, per esempio). “Quando ce ne andremo non vogliamo mantenere dei pezzi di adesione all’Ue. Come a dire: “o dentro o fuori”.

Londra non è affatto interessata alle vie di mezzo ed è intenzionata a mantenere una linea dura nel processo di Brexit.