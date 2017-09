Brexit: il futuro lo decide May a Firenze. Cosa dirà?

ROMA (WSI) – E’ stato definito il giorno più importante per la Brexit dal referendum del 23 giugno 2016 questo di oggi, venerdì 22 settembre con il premier inglese Theresa May che terrà un discorso molto atteso a Firenze. Circa 5mila parole che provocheranno una risposta immediata da parte di Bruxelles e che potrebbero portare il ministro degli esteri di Londra, Boris Johnson, da tempo in rotta di collisione con la May, alle dimissioni se il suo discorso sarà orientato verso l’Ue, se pattuirà un accordo “svizzero”.

Ma cosa dirà la May a Firenze? I dettagli disponibili sono veramente pochi. Un portavoce della premier ha sottolineato che nel suo discorso la May sottolineerà le speranze del Regno Unito di continuare in un partneriato profondo e speciale con l’Unione europea dopo l’uscita. Si vocifera che la May avesse discusso con i suoi fedelissimi i dettagli del discorso ma poi non sono trapelati altri particolari.

E proprio all’interno della riunione di Gabinetto che si sarebbe consumato lo strappo con Boris Johnson a cui la May avrebbe tentato di mettere una pezza sostenendo che non ci sarebbero stati ulteriori pagamenti all’Ue dopo il periodo di transizione. Questo lo riporta il Telepraph ma senza andare nei dettagli e ha sottolineato che il Regno Unito potrebbe raggiungere un accordo ad hoc con l’Ue, fatto su misura.

Il Financial Times ha parlato di un’offerta che la May è pronta a mettere sul piatto di almeno 20 miliardi di euro, una cifra piuttosto vicina alle stime di quello che sarebbe stato il contributo netto che Londra avrebbe apportato al bilancio Ue qualora rimanesse nel mercato unico, come hanno sostenuto gli analisti di RBC Capital.

Come risponderà l’Ue? Non è dato saperlo visto che le precedenti richieste fatte a Londra erano per una cifra molto più alta, 60 miliardi di euro.

Sarano tre i punti cardine del discorso di Theresa May: periodo transitorio, il disegno di legge per luscita dallUe e le future relazioni tra Londra e Bruxelles. Obiettivo in ogni caso è mantenere i legami commerciali con l’Ue suggerendo un periodo di transizione di due anni per ogni settore commerciale.

Il discorso di Firenze getterà le basi per i negoziati che si terranno la prossima settimana e il tono che userà l’inquilina di Downing Street, dicono i diplomatici, sarà cruciale per dimostrare la buona fede del Regno Unito nel concludere il processo di uscita, dovendo riuscire nell’arduo compito di convincere un pubblico molto vasto, dentro e fuori patria.