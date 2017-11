Brexit, Davis: “Intesa a dicembre? Solo 50% di chance”

LONDRA (WSI) – Continua il braccio di ferro tra Bruxelles e Londra per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il segretario per la Brexit David Davis ritiene che il 50-50 sia vicino se riuscirà a fare un passo avanti nei colloqui entro dicembre.

“Ho chiesto a Davis se pensava ancora che fosse possibile concludere un accordo e ha detto che c’era una possibilità di 50 a 50″.

Così Emma Marcegaglia, capo di BusinessEurope, il gruppo che riunisce le associazioni imprenditoriali dei Paesi europei, in un’intervista a Bloomberg. La fragilità del governo di Theresa May pesa su qualsiasi previsione. Il Sunday Times ha riferito che 40 parlamentari erano pronti a firmare lettere che chiedevano un voto di fiducia. Il premier May resiste solo grazie agli unionisti democratici dell’Irlanda del Nord ed è vulnerabile anche a piccole rivolte tra i conservatori.

Intanto i colloqui sulla Brexit sono bloccati sul disegno di legge sul divorzio dall’Ue, e il governo appare sempre più diviso e riluttante ad accettare le richieste dell’UE che ha dato i britannici due settimane per fare più concessioni finanziarie. Mentre si avvicina la data x di marzo 2019, le imprese stanno correndo ai ripari ed elaborano piani di emergenza, alcuni dei quali prevedono delocalizzazioni e trasferimenti di posti di lavoro da Londra.

I leader dell’UE si riuniranno il 14 dicembre per un vertice e, in vista di tale riunione, decideranno se il Regno Unito ha fatto abbastanza sul tema del divorzio per portare avanti i colloqui. Se a dicembre sarà un fallimento, i funzionari dell’UE hanno indicato la prossima opportunità per una svolta nel mese di marzo. Quindi in totale circa sette mesi per concludere un accordo prima di presentarlo al Parlamento europeo per l’ approvazione ma per i dirigenti aziendali che devono pianificare in anticipo, potrebbe essere troppo tardi.

“La May ha detto che noi imprenditori dovremmo esprimere le nostre preoccupazioni ai governi dell’ UE ma mi pare che la premier e Davis stanno cercando di scaricarsi la responsabilità, ma è il governo britannico che deve fare una mossa “.

Così Emma Marcegaglia, 51 anni, senza dubbio la principale imprenditrice italiana che guida l’azienda siderurgica di famiglia ed è stata la prima donna a dirigere Confindustria, e il suo lavoro richiede ora frequenti viaggi nelle capitali europee e spostamenti regolari da e per Bruxelles, perciò presta attenzione a i colloqui di Brexit.