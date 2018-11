Brexit, braccio destro di May: “Accordo vicinissimo”

Non solo l’Italia ma anche il Regno Unito protagoniste nel mondo politico oggi. La prima perché proprio oggi dovrà rispondere alla Commissione europea sulla legge di bilancio 2019, mentre la seconda deve fare i conti con la Brexit.

Ieri il capo dei negoziati Ue Michel Barnier, stando a quanto riferito dal Financial Times che cita delle fonti diplomatiche a conoscenza delle trattative, avrebbe dichiarato ad alcuni ministri dell’Unione Europea che “i parametri di un possibile accordo sono stati definiti a grandi linee” ma hanno ancora bisogno della luce verde delle autorità politiche”.

Oggi invece è David Lidington, deputato del primo ministro Theresa May a sottolineare che l Regno Unito e l’Unione europea stanno arrivando ad un accordo sulla Brexit che potrebbe essere concluso nelle prossime 24-48 ore.

La premier Theresa May ha detto che non può essere un accordo a qualsiasi prezzo. (…) Un accordo è ancora possibile ma non del tutto definito, Siamo cautamente ottimisti.

Il deputato inglese ha affermato che ci sono ancora molti problemi irrisolti sulla Brexit. Sia l’UE che il Regno Unito hanno bisogno di un accordo per mantenere gli scambi commerciali tra il più grande blocco commerciale del mondo e la quinta economia nazionale. A meno di cinque mesi dallìaddio della Gran Bretagna dall’UE, i negoziatori stanno trattando sul cosiddetto “backstop” dell’Irlanda del Nord, una polizza assicurativa per assicurare che non ci sarà alcun ritorno ad un confine duro in Irlanda. Alla domanda se il Regno Unito potrebbe essere intrappolato in un backstop contro la sua volontà, Lidington ha dichiarato:

“Il primo ministro ha ripetuto, se il backstop dovesse mai essere usato – non vogliamo che venga usato – chiaramente deve essere qualcosa di temporaneo e non indefinito.

Mentre ieri la sterlina britannica si è mossa in ribasso raggiungendo la regione degli 1,28, oggi sempre per merito della Brexit che rimane sotto i riflettori il cambio con l’euro viaggia attorno a 1,2911.