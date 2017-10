Bottega Veneta: dal trench autunnale allo smoking per cene di gala

Camicie, cappotti, maglie, pantaloni: l’offerta di Bottega Veneta per l’autunno e l’inverno che si avvicina è varia e all’insegna della raffinatezza che distingue l’esclusivo marchio italiano. La collezione si compone di capi basic rivisitati in chiave lusso, cappotti con cintura, borse business dalle linee essenziali e il nuovo Voortrekking Stripe, lo stivaletto perfetto per l’autunno. Vediamo in dettaglio alcune proposte di abbigliamento.

Per l’autunno non ancora inoltrato è perfetto il trench in micro check cotone waterproof multicolor. Caratterizzato da chiusura doppiopetto in una combinazione di stampe micro-check e pied-de-poule, è fatto di tessuto trattato per essere idrorepellente ma rimane leggero e comodo da indossare. Comodo e vestibile, può essere allacciato con la cintura a doppia fibbia. Ha tasche sui fianchi e bottoni foderati in pelle. In vendita sul sito di Bottega Veneta a 1700 euro.

Trench Bottega Veneta

Per l’inverno pieno, un capo caldo e elegante allo stesso tempo. Il cappotto a doppio petto in lana spazzolata con motivo spinato e rifinito con inserti velluto, è un esempio dell’approccio moderno di Bottega Veneta ai classici intramontabili. Presenta una raffinata combinazione di colori e texture, ideale per un look da sera. Chiusura con bottoni lucidi tono su tono.

Cappotto Bottega Veneta

Nella linea di abbigliamento formale, un abito a cui è difficile resistere è la giacca da smoking in twill di lana e seta nero, in vendita sul sito di Bottega Veneta a 2500 euro. Questa giacca è realizzata in un raffinato misto di lana e seta opaco. Un classico design sartoriale è interpretato in chiave moderna, con rifiniture tattili a contrasto. I nastri applicati a mano aggiungono una nota lucente. Il modello ha tre tasche ed è interamente foderato. La giacca si può abbinare alla camicia da smoking di cotone biologico bianco.