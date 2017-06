Borse volatili nel super giovedì, corrono Milano e Btp

Nel giorno della tripla minaccia – riunione della Bce, testimonianza al Congresso sul Russiagate dell’ex direttore dell’Fbi James Comey ed elezioni politiche nel Regno Unito – le Borse sono nervose, mentre il petrolio prova a risalire dopo le perdite pesanti della vigilia. Milano guadagna terreno, così come i Btp, favorita dalla morte della riforma della legge elettorale che per il momento scongiura lo scenario di un voto anticipato in Italia.

Sul Forex l’euro paga la revisione al ribasso delle stime sull’inflazione in area euro da parte della Bce. Sempre sul versante valutario, il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora l’andamento della divisa americana nei confronti delle dieci principali monete concorrenti, è poco variato. In Asia listini azionari poco variati dopo i nuovi rialzi di Wall Street: la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,3% per la delusione per il dato sul Pil.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.