Borse: “vendere in giugno, meglio se subito”

Dopo che il mese di maggio ha disatteso il detto di Borsa, “sell in may”, c’è qualcuno che suggerisce di ovvero vendere a giugno. Meglio ancora “uscire nelle prime due settimane del mese”. Il consiglio arriva da Lorenzo Raffo, investitore privato ed esperto di mercati, che in un articolo pubblicato su Lombard mette nero su bianco le ragioni macroeconomiche e che geopolitiche che portano a suggerire prudenza.

Nel dettaglio:

L’8 giugno sarà il giorno della Bce e dei funambolismi di Draghi per lasciare tutto com’è. Basterà però un aggettivo in più o in meno per scatenare reazioni isteriche da parte degli istituzionali, sfiancati da una politica monetaria in area euro che ormai non convince nessuno.