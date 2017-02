Borse traballano: corsa record in Usa, torna spettro 1987

Dopo aver aggiornato i record per dieci volte è naturale aspettarsi che il listino delle blue chip americano si prenda una pausa per rifiatare. Le Borse a Wall Street hanno chiuso miste ma il Dow Jones ha messo a segno un’altra performance positiva che gli è valsa la striscia positiva piu’ lunga dai primi di gennaio di 30 anni fa. Il 1987 è l’anno che è diventato famoso per il crac dei mercati di ottobre.

Il Dow Jones ha guadagnato 34 punti a quota 20.810, mentre l’indice allargato S&P 500 è salito di un punto in area 2.363. Il paniere dei tecnologici del Nasdaq, debole tutta la seduta, ha perso 25 punti 5,835. “Dobbiamo prepararci a una fase di pausa se non a una di correzione. Siamo su livelli estremi di ipercomprato“, dice alla Cnbc Steve Massocca, managing director di Wedbush Securities.

A Piazza Affari è da tenere sotto osservazione l’area di supporto di 18.800 segnalata da vari trader come la soglia di demarcazione tra fase rialzista e ribassista. L’indice ieri si è mosso in un range ancora più stretto di quello della seduta precedente, fallendo l’attacco alla soglia dei 19.000 punti e riportandosi a ridosso del livello critico di 18.800 punti.