Borse giù: titoli small-cap e Bond puniti dopo riforma fiscale

Afflitte da qualche presa di profitto le Borse, deboli in tutto il mondo il giorno dopo l’approvazione storica della riforma fiscale e dopo le elezioni regionali catalane in Spagna dopo il caos sul referendum per l’indipendenza. Sui mercati finanziari in settimana è andato in scena il più classico dei “Sell the news” con i prezzi che ormai scontavano in pieno l’impatto potenzialmente positivo su crescita economica e redditività aziendale del testo legislativo che dovrebbe venire firmato da Donald Trump in settimana prima della pausa natalizia. Mentre in Borsa le vendite colpiscono le categorie che si prevede vengano meno premiate dalla riforma fiscale, sui Bond si segnala un improvviso irripidimento della curva dei rendimenti (ovvero un ampliamento del differenziale tra titoli a breve e lungo termine, scenario ribassista).

Se si sommano le performance di Bond e azionario nella giornata di martedì, per lo meno in Usa (Treasuries e S&P 500), si scopre che la seduta in cui è arrivata la conferma dei numeri per l’approvazione della riforma delle tasse, che prevede tra le altre cose un calo della corporate tax al 21 dal 35%, è stata la peggiore dall’11 settembre 2016. I titoli small cap sono stati i più penalizzati dalle prese di profitto mentre a livello settoriale il computo dei FAANG da inizio settimana è negativo. Il Bitcoin intanto subisce sbalzi di prezzo incredibili, in un mercato sempre poco liquido e molto volatile.

