Borse tese nel “giorno di fuoco”: ondata di trimestrali

Per i mercati, gli analisti e il mondo aziendale quella di oggi è una giornata di fuoco: il numero di società importanti che riportano i conti è senza precedenti su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico. In Europa pubblicano la trimestrale Volkswagen, Deutsche Bank, Roche e Shell. Volkswagen è nel bel mezzo di una nuova crisi sulla vicenda della manomissione dei software per truccare i test sulle emissioni inquinanti e è nell’occhio del ciclone insieme ad altre quattro compagnie automobolistiche tedesche accusate dallo Spiegel di aver formato in Germania un cartello oligopolista in Germania.

Sempre in ambito di gruppi che sono chiamate all’appuntamento con le trimestrali Shell continua a dover fare i conti con prezzi del petrolio bassi, mentre tassi zero e la debolezza delle attività di trading nel reddito fisso minacciano la redditività di Deutsche Bank, che deve fare i conti peraltro con problemi legali e una montagna di derivati. Negli Stati Uniti soltanto prima del suono della campanella riportano i conti trimestrali colossi come ConocoPhillips, Verizon, Twitter e Procter & Gamble. Alla chiusura sarà la volta di Intel, Starbucks e Amazon e tanti altri. Restando in Usa la riunione monetaria della Fed non ha riservato particolari sorprese con la banca centrale che ieri ha annunciato che ridurrà presto il suo bilancio ‘monstre’ da 4.500 miliardi di dollari.