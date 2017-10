Borse senza spinta malgrado $120 miliardi di droghe monetarie

Nell’ultimo quarto del 2017 i mercati azionari si stanno prendendo una pausa di riflessione dopo tre trimestri in crescita. In Europa pesano le incertezze politiche legate alle crisi costituzionale in Spagna dopo il referendum della Catalogna, con Madrid che ha mandato i blindati a Barcellona in vista della prossima dichiarazione di indipendenza della regione. Le autorità catalane sfideranno il governo spagnolo: dopo il plebiscito in favore della secessione intendono proclamare l’indipendenza al più tardi lunedì prossimo. Sul valutario la sterlina è scesa ai minimi di tre settimane sul dollaro con gli analisti che puntano il dito contro il discorso “da incubo” di Theresa May ieri, che ha alimentato le incertezze sul futuro del governo e degli accordi sulla Brexit. L’obiettivo di May era quello di delineare l’agenda di governo e invece tossendo a ripetizione e prendendosi diverse pause per bere e prendere una caramella ha alimentato dubbi all’interno del suo stesso partito conservatore sul suo stato di salute e sulla sua capacità di governare per i prossimi 18 mesi di intensi negoziati sulla Brexit.

I mercati finanziari sono comunque sempre sostenuti dalle iniezioni di denaro delle banche centrali che proseguono al ritmo di 120 miliardi di dollari al mese. In quasi due anni sono stati immessi $1.500 miliardi nel sistema finanziario, pari al Pil dell’intera Germania (vedi grafico di Citigroup). Stupisce che questo accada in un momento in cui la maggior parte delle economie del mondo industrializzato è in ripresa. La motivazione principale riguarda l’inflazione che fatica a portarsi sulle soglie obiettivo stabilite dalle autorità di politica monetaria. Le economie di Ue, Giappone e Stati Uniti stanno crescendo a un buon ritmo ma i banchieri centrali stanno stampando più denaro ora di quanto non facessero all’apice della crisi del debito sovrano europeo.

