Borse sotto stress dopo la Fed, Trump sotto inchiesta

L’azionario paga le notizie dell’apertura di un’indagine nei confronti del presidente Usa Donald Trump per presunta ostruzione alla giustizia nell’affaire Russiagate. A contribuire a mettere pressione sulle Borse è anche la sparatoria a una partita di baseball nello stato del Virginia, non lontano da Washington D.C., durante la quale è rimasto ferito un congressman Repubblicano. L’uomo che ha aperto il fuoco ha confessato di essere “arrabbiato con Trump”. Le turbolenze a Washington schiacciano anche il biglietto verde e i tassi dei Treasuries Usa.

Da ieri i mercati finanziari si interrogano sulle possibilità che Janet Yellen e colleghi del board di politica monetaria trovi nelle condizioni economiche la giustificazione per imporre un’altra stretta monetaria come previsto dalla tabella di marcia annunciata dalla Fed. In realtà l’inflazione e l’economia si stanno raffreddando nel primo e secondo trimestre e un altro rialzo dei tassi di interesse nel 2017 non è per nulla scontato. Motivo per il quale il dollaro Usa è poco intonato oggi.

Una Federal Reserve dai toni più da “falco” del previsto ha alzato ieri il costo del denaro di 25 punti base, come ampiamente atteso dal mercato, citando un miglioramento dell’economia e del mercato del lavoro. La banca centrale Usa ha annunciato inoltre che inizierà a ridurre il bilancio ‘monstre’ da 4500 miliardi “relativamente presto”. I tassi di interesse guida sono saliti all’1-1,25%, superando l’1% per la prima volta dal crac di Lehman Brothers. È il terzo rialzo dei Fed Funds in sei mesi (dicembre 2016, marzo e giugno 2017). In calendario oggi ci sono le decisioni della Banca d’Inghilterra e della Banca Nazionale Svizzera e la riunione dell’Eurogruppo sulla Grecia. Domani è la volta della Bank of Japan.

