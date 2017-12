Borse snobbano bomba Manhattan e possibile scandalo Enron

Nella settimana della Fed, che dovrebbe alzare i tassi, e della Bce – che invece non dovrebbe fare grandi annunci – le Borse europee scambiano in moderato rialzo, ignorando lo scandalo che ha travolto il conglomerato dei mobili Steinhoff International. Quasi tutti i settori scambiano in positivo. Sotto il profilo delle notizie societarie, oggi in un’udienza in tribunale i rappresentanti di Uber difenderanno il diritto dell’azienda di servizi automobilistici delle gig economy di operare a Londra. Tra gli altri mercati i prezzi del petrolio cedono quota dopo i dati sulla produzione in crescita in Usa.

Quello che ha coinvolto Steinhoff potrebbe essere un enorme scandalo contabile delle dimensioni di quello che travolse Enron negli Stati Uniti. Questo perché il colosso dei mobili rivale di Ikea quotato in Germania e in Sudafrica è uno dei titoli preferiti di molti grandi fondi pensione sudafricani e banche europee e americane. Oggi le azioni rimbalzano del 14% ma hanno perso l’80% in una sola settimana dopo che è stato scoperta una presunta frode contabile per nascondere perdite operative e debiti per 18 miliardi.

