Borse si riscattano, il vero pericolo viene dal mercato dei Bond

Il vero rischio per i mercati è quello rappresentato dall’obbligazionario. Secondo Joe Zidle, strategist di Wall Street presso il gestore Richard Bernstein Advisors, gli investitori prevedono erroneamente che i rendimenti dei Bond rimarranno bassi e che i prezzi saliranno nel 2018. Ciò significa che i mercati sono impreparati a un possibile incremento subitaneo dei tassi di interesse nel mercato del reddito fisso. LA grande sorpresa dell’anno prossimo saranno i rialzi dei rendimenti dei Treasuries Usa, un evento al quale gli investitori non sono veramente posizionati”, ha dichiarato l’analista all’emittente CNBC.

L’aumento delle chance di approvazione del testo definitivo della riforma fiscale Usa spinge il morale degli investitori di Borsa, e in Europa le piazze finanziarie si riscattano con rialzi di anche l’1% in alcuni casi dopo una settimana tendenzialmente negativa. Detto questo le banche rimangono sottotono e a Milano si segnalano inoltre i cali di Ansaldo e Ferragamo. Oggi l’agenda macro è relativamente scarna, con gli unici dati in Europa di rilievo che saranno quelli sull’inflazione in area euro e quelli sulla bilancia commerciale italiana.

