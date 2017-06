Borse seconda vittoria Macron. Nuovo attacco a Londra

L’azionario saluta con favore la vittoria ampia di Emmanuel Macron alle elezioni legislative francesi, con 355 seggi conquistati dal suo movimento centrista. Dopo l’Eliseo il candidato indipendente ha conquistato anche l’Assemblea. La maggioranza parlamentare non significa che le proteste – da tutti i fronti – non mancheranno per il neo eletto presidente della seconda potenza dell’area euro, specialmente contro la controversa riforma del lavoro allo studio del governo, con cui si intende liberalizzare ulteriormente il mercato.

In Usa l’S&P 500 ha guadagnato il 9,7% da inizio anno: è quasi esattamente il ritorno da investimento medio realizzato dal 1928 a oggi (+9,8%). Ciò a prima vista potrebbe portare a pensare che è in agguato un rintracciamento dei listini. In realtà solo sei volte prima d’ora l’indice allargato è riuscito a mettere a segno a fine anno un rialzo del 5-10%, un ritorno annuale da investimento che viene erroneamente considerato molto comune per le Borse e che invece risulta essere un evento molto raro (visto in sei occasioni su 89, ovvero il 6,74% delle volte). Un quarto delle volte il progresso è stato superiore al 20%. Senza contare che l’anno scorso è avanzato del 9,5% (grazie a un bel balzo dopo le elezioni presidenziali) e che – a dimostrazione della volatilità della Borse, non si sono mai visti in Usa due anni consecutivi di guadagni compresi tra il 5 e il 10%.

Oggi l’evento clou è l’avvio dei negoziati sulla Brexit. In Italia intanto chiusa una crisi se ne potrebbe riaprire un’altra intanto nel settore bancario in difficoltà tra bassa redditività, mala gestione e crediti deteriorati. Se da un lato Padoan appare convinto e fiducioso di poter ottenere uno sconto sull’aumento di capitale con risorse private delle due banche venete, che consentirebbe di evitare un contagio, dall’altro MPS è appena incappata in una brutta battuta d’arresto quando i fondi che dovevano partecipare al piano di smaltimento di decine di miliardi di crediti deteriorati si sono sfilati.

