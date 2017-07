Borse scivolano nel giorno dei conti delle banche

L’attenzione dei mercati è tutta rivolta alle ultime notizie societarie. Alcune delle principali banche d’Europa, tra cui Barclays (andamento piatto), BNP Paribas (in calo di quasi mezzo punto percentuale), Credit Suisse (+2% in avvio), Ubs (-4% circa) e Banco Santander hanno riportato oggi i conti trimestrali, in concomitanza con quelli di grandi gruppi italiani come Eni, Enel e Telecom Italia.

Tra le banche per ricapitolare Santander ha registrato un incremento del 37% dei profitti, in linea con le attese, grazie alla buona prova del suo mercato più importante, il Brasile. Barclays ha subito una perdita di 1,6 miliardi di sterline nella prima metà del 2017, a causa dai costi associati alla vendita delle attività africane. Senza l’operazione l’utile pre tasse sarebbe stato pari a 2,3 miliardi di sterline, comunque sempre sotto le previsioni per 2,7 miliardi. Dal canto suo Credit Suisse ha registrato un livello record di asset in gestione nel secondo trimestre e un utile netto in rialzo del 78%.

Sempre tra le banche europee UBS ha visto un aumento del 14% dei profitti, un risultato superiore alle stime, ma la prima banca della Svizzera ha espresso cautela sulle previsioni dell’anno, sottolineando che l’incertezza geopolitica e macroeconoimica potrebbe avere un effetto negativo sull’attività della clientela. Da parte sua la prima banca di Francia, BNP Paribas, ha registrato un calo meno accentuato del previsto degli utili trimestrali, grazie in gran parte alla divisione di investimenti. Il CFO Lars Machenil ha detto che i risultati sono la prova che la strategia di rinnovamento del gruppo sta funzionando.

