Borse: rotazione dai tech alle banche. Scema entusiasmo per tagli tasse Usa

Wall Street ha raggiunto nuovi record in chiusura, con i listini Dow Jones e S&P 500 favoriti dall’avvicinarsi al traguardo del piano di riforma fiscale americano. Il Nasdaq-100, invece, si muove in controtendenza, con i titoli hi-tech – che hanno corso tanto negli ultimi mesi – che sono sotto pressione. Le azioni dei colossi del settore tech come Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google (i cosiddetti FAANG) fanno fatica ad attirare ordini di acquisto in Borsa. Ora il gruppo dei FAANG scambia sotto i livelli di venerdì (vedi grafico sotto). I cali pesano anche sui corsi azionari dei gruppi del comparto tech di Asia ed Europa. Si assiste in generale a una rotazione di portafoglio dall’universo dei tecnologici a quello delle banche. In Asia cede quota la Borsa di Hong Kong, mentre Tokyo è poco variata.

I trader di New York hanno festeggiato per l’aumento delle chance di approvazione maxi riforma fiscale, che prevede un abbattimento della corporate tax al 20% e che se vedrà la luce dovrebbe essere pro azienda, pro crescita e in generale favorevole ai più ricchi. Prima della firma del presidente Trump rimane solo che Senato e Camera si mettano d’accordo su un testo legislativo unico di riforma fiscale. Sul Forex, si prende una pausa il dollaro Usa con l’ottimismo sul piano di riforma fiscale che va piano piano scemando. In ambito di reddito fisso, i rendimenti dei Treasuries tengono bene dopo i guadagni di lunedì.

