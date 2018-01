Borse riprendono la corsa nel giorno delle trimestrali Usa, ma occhio alla Bce

Nonostante la corsa su livelli record le Borse non hanno perso il fiato, con l’indice FTSE 100 allunga dopo le ultime chiusure sui massimi delle piazze di Londra, New York e Hong Kong. A Wall Street occhi sulle trimestrali delle grandi banche. I rialzi della Borsa della City e di Piazza Affari, dove si mette in luce ancora FCA, avvengono in un contesto economico positivo, nonostante il calo del prezzo del petrolio e malgrado il fatto che la Bce potrebbe decidersi ad anticipare l’uscita dal piano di stimolo monetario. I mercati monetari ora stimano che ci sia il 70% di chance di un rialzo dei tassi guida di 10 punti base entro fine anno.

I contenuti dei verbali della Bce, che mostrano una stance più aggressiva del previsto per via di un crescente ottimismo sulle prospettive economiche, hanno spinto al rialzo l’euro sul Forex, con il dollaro Usa che ieri è tornato a perdere terreno dopo tre sedute positive su quattro. È da ormai 12 mesi che il trend è calante per il biglietto verde. Nervosismo nell’obbligazionario, dopo che i rendimenti dei Treasuries decennali americani hanno sfiorato il 2,6% portandosi al di là della trendline a 20 anni.

