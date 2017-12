Borse respirano, Buy sulle banche malgrado alert Fmi sulla Cina

Borse europee in ripresa ma senza sussulti dopo i cali generalizzati di ieri. L’indice MSCI della Regione Asia Pacifico risale dopo otto sedute consecutive in calo. Grazie al rialzo delle banche e di Enel, Piazza Affari si rifà dopo aver perso circa mezzo punto percentuale la vigilia. Tra le singole banche sono particolarmente richieste le azioni Fineco bank, la cui raccolta netta a novembre è stata del 34% superiore rispetto al 2016, UniCredit ma soprattutto Banca Carige. I titoli fanno un balzo di due punti percentuali circa in avvio dopo che l’aumento di capitale è andato in porto. L’operazione è stata sottoscritta al 66% delle azioni offerte per un controvalore di 331 milioni di euro circa. Sul Forex, continua il momento no della sterlina, appesantita dalle incertezze sulla Brexit. I trader sul valutario analizzeranno con cura le parole pronunciate da Draghi in giornata.

Gli energetici, salvo Saipem, vengono premiati dal progresso delle quotazioni del petrolio in scia alle scorte di greggio Usa in contrazione. Enel è favorita dal giudizio positivo dell’agenzia Standard & Poor’s, che ieri ha aumentato il rating a lungo termine a BBB+ dal precedente BBB, confermando il rating a breve termine di A-2 con un outlook stabile. A livello settoriale nel mondo i tecnologici rimbalzano, mentre i materiali di base scivolano. Anche i finanziari continuano a essere richiesti in un contesto di rotazione di portafogli in uscita dal settore hi-tech e in entrata in quello bancario. Avvicinandosi inoltre la fine dell’anno è possibile che diversi trader chiudano posizioni rialziste dopo un anno di ottimi guadagni in Borsa.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.