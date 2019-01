Le Borse mondiali provano a raccogliere l’assist di Powell

Gli investitori europei hanno voglia di comprare seguendo la scia di quanto avvenuto in Asia e soprattutto sul finale di giornata in America. Tutte le Borse principali dell’area scambiano in progresso nell’ultima seduta della settimana. L’indice FTSE 100 della Borsa di Londra si è riportato sopra i 7.000 punti per la prima volta quest’anno.

Se Wall Street è riuscita ieri a inanellare la quinta seduta di fila in rialzo lo deve in gran parte alle parole accomodanti pronunciate da Jerome Powell. Il presidente della Federal Reserve ha detto chiaramente che la banca centrale è pronta a togliere la funzione di pilota automatico dal ciclo dei rialzi dei tassi e prendersi una pausa.

Le rassicurazioni hanno fatto bene a un mercato che fino a quel momento pagava le vendite e le stime deludenti del settore retail, sia in Usa sia nel Regno Unito. Macy’s per esempio, i cui titoli hanno anche perso il -18% a un certo punto, ha rivisto al ribasso le linee guida sull’esercizio 2018 dopo le vendite deludenti sotto le feste natalizie.