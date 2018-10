Borse positive, banche italiane spinte da S&P

I titoli delle banche italiane sono positivi e altrettanto bene fa il resto del mercato azionario in Europa: dopo la decisione dell’agenzia di rating Standard and Poor’s di non declassare il giudizio del credito italiano, la Borsa di Milano scambia in rialzo.

La notizia dà una mano anche ad altri asset finanziari italiani, tra cui i Btp. Il miglioramento del sentiment generale favorisce un ritorno dell’appetito per il rischio in tutta la regione europea. equities in the region as well. Sul fronte valutario, la coppia dollaro yen continua a viaggiare sotto quota 112 (111,96 al momento). Il cross euro franco svizzero avanza a quota 1,1386.