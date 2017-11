Borse incerte: male Cina, Pil Germania e Italia segnano “cambio della guardia”

L’economia della locomotiva tedesca è cresciuta dello 0,8% e quella italiana dello 0,5%, un segnale del cambio della guardia tra Stati Uniti, alla fine del ciclo espansivo della ripresa, ed Europa. Sempre sul fronte macroeconomico il rallentamento del credito è stato già comunicato, mentre la crescita delle attività nelle fabbriche cinesi è stata la più debole degli ultimi 17 anni, dopo che le cifre sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale hanno deluso entrambe.

Malgrado i dati positivi comunicati in Eurozona, le Borse sono tuttavia incerte in Eurozona, per via dei dubbi legati alla Brexit e alle politiche di riforma fiscale in Usa. Non tutte le trimestrali societarie, inoltre, possono considerarsi soddisfacenti. Sul mercato valutario prosegue intanto nel giorno dei dati sull’inflazione il calo della sterlina. L’evento clou di giornata è quello di Francoforte dove prendono la parola i quattro banchieri centrali più importanti al mondo: Mario Draghi, Janet Yellen, Kuroda e Mark Carney.

