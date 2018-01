Borse pagano realizzi, euro scatta su $1,22

I realizzi delle banche pesano alla Borsa di Milano in un contesto di ripiegamento per i listini dell’azionario dopo la corsa di inizio 2018. Le Borse stanno pagando lo scatto del cross euro dollaro sopra quota $1,22. In Cina l’indice Hang Seng ha toccato il picco dal 2007, con l’aumento della liquidità che alimenta gli acquisti nei mercati cinesi. In Giappone intanto il Nikkei chiude in rialzo nonostante il rafforzamento dello yen. I mercati Usa sono chiusi in occasione del Martin Luther King Day. L’azionario americano è in condizioni di ipercomprato estreme (vedi grafico sotto).

In settimana i trader si focalizzeranno sui dati macro relativi all’inflazione britannica, al Pil cinese del quarto trimestre e alle statistiche relative alla produzione industriale americana. Occhio anche alle nuove trimestrali societarie e in particolare quelle delle grandi banche Usa. Tra gli altri mercati il petrolio consolida le posizioni, viaggiando intorno all’area dei 64,42 dollari per quanto riguarda il barile del contratto Wti (+0,2%) e a quota 69,8 dollari al barile nel Brent (andamento stabile).