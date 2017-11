Borse nervose, qualcosa di strano preoccupa i mercati

I mercati danno segnali di nervosismo: non si tratta soltanto di una pausa fisiologica dopo la corsa degli ultimi mesi, c’è qualcosa di più. Ieri Wall Street ha perso ancora qualcosa, il dollaro si è indebolito, le materie prime come il rame sono cadute vittima di una pioggia di vendite e il mercato dei Bond ad alto rendimento è stato messo ancora sotto pressione: gli investitori preferiscono insomma rifugiarsi in asset più sicuri come i Treasuries Usa sul tratto lungo della curva dei tassi e alleggerire l’esposizione ai titoli più rischiosi. I trader, riferiscono gli analisti, sono preoccupati in particolare dall’andamento del mercato obbligazionario, che sta suonando campanelli dall’allarme sullo stato di salute dell’economia, e dai rischi di rallentamento economico in Cina dopo che gli ultimi dati hanno evidenziato un calo delle attività creditizie, che gli analisti temono arrivi proprio nel momento sbagliato.

Mentre c’è chi lancia un allarme sulla quota di debito giudicato spazzatura nel mondo in via di Sviluppo, va in scena un proprio selloff dei titoli del debito ad alto rendimento (high yield) con la curva dei rendimenti dei Treasuries Usa che continua ad appiattirsi: sono fenomeni che non dovrebbero verificarsi in un contesto in cui i mercati si aspettano una ripresa economica salutare. I rendimenti dei bond a durata più lunga sono sempre più vicini a quelli dei titoli a più breve scadenza: è come se i mercati stessero lanciando un alert su una possibile frenata della crescita economica. E se Alan Greenspan, che in tempi non sospetti aveva lanciato un alert su una bolla nell’obbligazionario Usa, avesse ragione?