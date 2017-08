Borse nervose per Draghi e dati macro

Euro altalenante e Borse europee sottoposte a leggere pressioni al ribasso in seduta, nel giorno dell’intervento di Mario Draghi a Lindau, in Germania, dove si è svolta una riunione di premi Nobel sulle scienze politiche. Draghi poi partirà per gli Stati Uniti, dove a Jackson Hole dal 24 agosto si tiene un simposio al quale parteciperanno altri banchieri centrali mondiali come Janet Yellen. Intanto dal fronte economico sono arrivate novità positive per l’Eurozona.

