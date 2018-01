Borse nervose, Bce prepara intervento anti super euro

Settori e Borse europee viaggiano a due velocità differenti, mentre gli investitori aspettano una serie di dati macro e trimestrali societarie importanti, tra cui quelle di Telekom Austria e Banca. Nel frattempo escono i dati sulle vendite al dettaglio di alcuni paesi dell’area euro come Spagna e Irlanda. Secondo gli analisti di Swedbank la Bce sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di intervenire per riportare il cambio tra euro e dollaro su valori più accettabili e che non compromettano la ripresa dell’economia della regione. Dal World Economic Forum di Davos il commissario agli Affari Economici dell’area euro Pierre Moscovici ha detto che se vuole continuare a crescere il blocco ha bisogno di investire di più.

In Asia le Borse hanno allungato la striscia positiva grazie a una serie di risultati aziendali e dati economici positivi. L’indice MSCI della regione, esclusa la Borsa del Giappone, guadagna un altro 0,4% ed è ben impostata per chiudere in rialzo la seduta per la dodicesima volta di fila. Anche Wall Street attraversa un momento di forma smagliante: dall’inizio della stagione delle trimestrali la stragrande maggioranza delle società quotate sull’S&P 500 ha riportato cifre migliori di quelle attese dagli analisti interpellati da Reuters. In settimana riportato i conti fiscali colossi del calibro di Apple, Microsoft e Amazon.