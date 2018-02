Borse nel panico: Wall Street a picco, effetto domino in Asia

Festa finita a Wall Street. Dopo che la settimana scorsa è stata archiviata come la peggiore in due anni, ieri la Borsa Usa ha archiviato la seduta con gli indici in forte calo. l Dow Jones perde il 4,62% a 24.345,23 punti, il Nasdaq cede il 3,78% a 6.967,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 4,11% a 2.648,54 punti.

Il Dow Jones è arrivato a perdere quasi 1.600 punti, in quello che è stato il calo intraday maggiore della storia del listino in termini di punti. A pesare sono stati i timori sulla possibilità che il ciclo fatto da bassa inflazione e bassi tassi di interesse sia vicino alla fine. L’inflazione resta a livelli bassi ma i recenti dati sul mercato del lavoro, che hanno mostrato un balzo dei salari ai massimi dal 2009, sono – secondo gli osservatori – un segnale iniziale di un surriscaldamento dell’economia.

I rendimenti sui Treasury a dieci anni, che tendono a salire con l’inflazione, sono saliti la scorsa settimana ai massimi da gennaio 2014.

Il brusco calo registrato a Wall Street poco dopo le 21.00 ora italiana somiglia molto al ‘flash crash’ del 2010, hanno affermato alcuni analisti. Il flash crash è il fenomeno che si verifica sui mercati elettronici in cui il ritiro degli ordini accentua rapidamente il calo dei prezzi. Il Dow Jones nel punto più basso della seduta è arrivato a perdere il 6,12%, ovvero 1.597,08 punti: un calo maggiore rispetto a quello del 6 maggio del 2010 quando si è verificato il flash crash. Allora il Dow Jones aveva perso 1.000 punti anche se in termini percentuali era sceso del 9,2%.

Immediata la reazione della Casa Bianca che ha tentato di rassicurare gli investitori: ‘I fondamentali di lungo termine dell’economia restano “estremamente solidi”.

Ma le cose potrebbero andare male anche nel prosieguo della settimana almeno a giudicare dal Vix, l’indice della volatilità anche detto della paura, vola di oltre il 30% spingendosi oltre i livelli che non si vedevano dall’inizio del novembre 2016, prima dell’elezione di Donald Trump alla presidenza Usa. Chiaramente, tra gli investitori non e’ venuto meno il timore che la Federal Reserve possa alzare i tassi piu’ rapidamente del previsto.

Quella paura è stata alimentata dal balzo dei salari orari registrato a gennaio su base annua, segno di pressioni inflative che si stanno formando. Nel giorno in cui ha giurato, oggi il neo governatore della Federal Reserve ha promesso scelte “oggettive e basate solo sulle prove migliori a disposizione” e un “impegno a spiegare quello che stiamo facendo e perche'”.

Come a dire che non intende sorprendere i mercati, che nella riunione di marzo si aspettano una stretta. Ieri l’ex governatore Janet Yellen aveva parlato di prezzi “alti” nell’azionario ma non si era sbilanciata a parlare di bolla. Vale la pena ricordare che Wall Street aveva chiuso con il 2017 l’anno migliore dal 2013 e che l’inizio del 2018 era stato con il botto. Una correzione e’ dunque vista da molti operatori come salutare

Inevitabile un effetto domino su scala planetaria. Si estende alle Borse asiatiche la correzione che ha affossato Wall Street. Sul finale di seduta Tokyo cede il 4,97%, Hong Kong il 4,1%, Shanghai il 2,7%, Shenzhen il 3,3%, Seul l’1,27%. Sydney ha chiuso in ribasso del 3,3%. Il Nikkei, in calo del 10% dallo scorso 23 gennaio, è entrato in una fase di correzione tecnica.