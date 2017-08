Dow Jones da record, ma Borse messe a dura prova in agosto

Gli Stati Uniti si preparano a una guerra commerciale con la Cina, su cui intende aprire un’inchiesta sulle pratiche commerciali, e con la Russia, contro cui hanno inasprito le sanzioni economiche. Il 2 agosto il Dow Jones ha superato la soglia di 22 mila grazie ai rialzi di Boeing e Apple ma in Asia e in Europa l’andamento delle Borse è debole nelle ultimissime sedute. A Piazza Affari si mette in luce Unicredit dopo i conti fiscali.

Sul mercato valutario il dollaro si indebolisce nei confronti della sterlina. La divisa britannica ha toccato i massimi in quasi un anno di tempo contro il biglietto verde prima della decisione del board della Banca d’Inghilterra, spaccato sul da farsi in materia di tassi di interesse, fermi allo 0,25%. È dal 2007 che l’istituto non impone una stretta monetaria.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di Borsa nel mese di agosto sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.