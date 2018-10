Borse: mercoledì nero è stata “un’aberrazione statistica”

La giornata di mercoledì 10 ottobre sui mercati finanziari, che ha ricordato a molti il flash crash e la debacle clamorosa delle puntate short sulla volatilità, è stata un’aberrazione statistica. Il punto più sorprendente riguarda la performance dei titoli “value”, che hanno fatto segnare un +2,64% rispetto ai valori di giornata. Si tratta di azioni che scambiano a un prezzo inferiore rispetto ai fondamentali societari quali dividendi, utili e ricavi.

Significa che questa settimana, che in Europa si chiuderà con il computo più negativo da quelle giornate “nere” di febbraio, è entrata in azione una grande rotazione settoriale, con il mercato che ha iniziato a tornare alla normalità dopo i suoi eccessi. La borsa è calata in Europa dopo i capitomboli di Asia (-4,-5%) e Stati Uniti, dove Wall Street ha subito le perdite più pesanti in otto mesi di tempo. Ma più che i cali in Borsa a stupire è la variazione impressionante delle performance a seconda dei settori.

Il gruppo dei tecnologici ha subito un ribasso del 4,69% in Europa, mentre i servizi di comunicazione hanno guadagnato l’1,55%. È un divario superiore al 6%. Chi ha fatto le scelte giuste è riuscito a guadagnare un mucchio di soldi, viceversa chi ha creduto nel continuo rialzo dei FAANG e dei gruppi a essi legati, ha fatto l’errore di rimanere esposto troppo a lungo verso il comparto.

I titoli ‘value’ sono i meno cari sul mercato, quindi quelli per il quale il mercato nutre maggiori dubbi. Quando i mercati finanziari perdono terreno, questi titoli sono solitamente particolarmente vulnerabili. Allo stesso modo, le tredici performance migliori dei titoli di questa classe, sono state accompagnate da un progresso netto delle Borse (tra il +2,8% e il 10,4%). È per questa ragione che la giornata di mercoledì 10 ottobre 2018 passerà agli annali come un’eccezione, un’aberrazione dal punto di vista statistico.

Come si spiega allora questo fenomeno insolito? Sembra che il rialzo dei tassi di interesse sia all’origine di una vasta rotazione dei titoli e dei settori: gli eccessi e le distorsioni di mercato legate ai tassi zero e alle droghe monetarie delle banche centrali stanno per rientrare. Almeno in parte.

Guardando all’andamento dei “bond-proxy“, i titoli il cui andamento maggiormente ricalca quello delle obbligazioni, tra quelli quotati sull’indice S&P 500, si scopre che il valore del gruppo è migliorata in maniera significativa negli ultimi 30 anni. Si è passati da un livello sottovalutato del 40% nel 1992 a un sopravvalutazione del 60% nel 2014. Ciò è avvenuto in concomitanza con il calo dei tassi Usa e dunque con un rincaro dei Treasuries.

I valori hanno raggiunto prezzi estremi prima di ripiegare negli ultimi due anni, in parallelo con l’accelerazione dei rendimenti dei Bond. Un po’ come avvenuto anche in febbraio, le strategie più difensive hanno fatto peggio del resto del mercato durante la fase di correzione del mercato. Il colmo è quindi che queste strategie sono diventate le più rischiose nei momenti di calo improvviso dei mercati azionari, quando questo ribasso è legato a un incremento dei tassi.