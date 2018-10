Borse, Italia e Cina danno il la alle vendite: Milano ai minimi da aprile 2017

Le tensioni tra Europa e Italia sul piano di bilancio triennale presentato ufficialmente dal governo giallo verde alla fine della scorsa settimana influiscono negativamente sulle contrattazioni di titoli azionari e del debito. La Commissione Europea ha precisato in una lettera che il DEF viola le regole Ue. Il rendimento del Btp a 10 anni è salito al 3,5% per la prima volta dal febbraio del 2014. Lo Spread con i Bund omologhi torna ad allargarsi in area 305 punti base. Piazza Affari scivola ai minimi da aprile 2017.

In Italia, dove l’esecutivo non ha intenzione di fare un passo in indietro, le più colpite dalle vendite sono le banche con alcuni titoli come Banco BPM che vengono anche sospesi dagli scambi per eccesso di ribassi. Pop Emilia e UBI Banca sono gli altri due istituti di credito maggiormente penalizzati. Nessun titolo scambia in positivo. La Borsa di Milano (-2,3% a metà seduta) è di riflesso la piazza d’Europa più negativa e le turbolenze in Italia hanno anche messo in difficoltà da qualche tempo a questa parte l’euro, che sul Forex scambia in calo rispetto alle principali divise rivali.

La settimana è cominciata male anche per il mercato azionario dell’Asia, specie in Cina, dopo che la Banca centrale, per la quarta volta da inizio anno, ha comunicato, a partire dal 15 ottobre, un taglio di 100 punti base delle Reserve requirement ratio (RRR), in pratica l’ammontare di cash che le banche devono detenere come riserva. La decisione libererà 1,2 mila miliardi di yuan, ovvero 175 miliardi di dollari. L’RRR è attualmente del 15,5 percento per le grandi banche commerciali e del 13,5 percento per i piccoli istituti di credito.

La notizia compromette l’andamento delle Borse cinesi: Shanghai registra un forte calo del 3,19%. Fa peggio Shenzhen che scende del 3,27%. Segno meno anche per Hong Kong (-0,35%), Seoul (-0,39%) e Taiwan (-0,58%). Per l’indice CSI 300 si tratta della peggiore seduta da febbraio 2016. Weekend lungo invece per la Borsa di Tokyo, che rimane chiusa per festività, riaprendo i battenti martedì 9 ottobre.