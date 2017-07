Borse ispirate dai dati macro, G20 ininfluente

Il G20 non ha riservato sorprese negative e gli ultimi dati macro positivi sulle prospettive di economia globale hanno sollevato l’umore degli operatori di mercato. Oltre alle Borse, il rapporto occupazionale governativo americano migliore delle attese aiuta anche il dollaro Usa, mentre sempre sul Forex lo yen scivola ai minimi di due settimane. I prezzi alla produzione in Cina hanno mostrato che la domanda è solida nella maggiore potenza economica asiatica. In Europa la Germania ha registrato un nuovo avanzo commerciale da record, con esportazioni superiori alle stime in maggio.

Sul fronte delle banche centrali, non emergono grandi novità. In un periodo di grandi cambiamenti per Usa ed Eurozona, prima dell’avvio della fase di normalizzazione delle politiche monetarie si dovrà invece aspettare a lungo in Giappone, dove il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda ha ribadito che la strategia potrebbe essere sottoposta a cambiamenti si presentasse il bisogno. La settimana scora la banca ha potenziato, anziché ridurre, il bazooka monetario.A Milano ben comprate le banche mentre Telecom Italia è schiacciata in fondo al listino azionario delle blue chip. Tra gli altri mercati calano l’oro e l’argento. Petrolio sempre poco ispirato.

