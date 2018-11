Borse: incertezze Brexit e Italia schiacciano sterlina ed euro

Italia e Brexit sono i principali catalizzatori dei movimenti di Borsa nella prima seduta della settimana. Dopo la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione UE, sembra che il governo voglia trattare per trovare un accordo con le autorità europee. Stando a quanto riferito da Reuters che cita una fonte anonima dell’esecutivo di Roma, il Tesoro potrebbe ridurre le stime per il Pil del 2019 in modo tale da convincere Bruxelles del fatto che il deficit dell’Italia non supererà la soglia del 2,4% del Pil. Il gioco del gatto e del topo tra Italia e Ue e l’incertezza di fondo non piace per nulla ai mercati, con il cross euro dollaro che scivola ai minimi di 17 mesi.

Dalla Germania intanto il ministro delle Finanze Jorg Kukies avverte che ci si deve preparare a tutto anche a una Brexit “dura” o un no-deal. La premier Theresa May ha cancellato una riunione straordinaria di governo per approvare un piano d’intesa sulla Brexit a causa dell’ostruzione di alcuni membri del suo gabinetto. Senza un accordo pronto per domani, è sempre meno probabile che al prossimo summit Ue di novembre sia finalizzata un’intesa. Sul Forex il risultato è che euro e sterlina sono le due monete più deboli.