Borse soffrono super euro, che punta $1,20. Presto grande rotazione

Mario Draghi ha tradito le attese, con un atteggiamento più da colomba del previsto, ma questo non ha impedito all’euro di rafforzarsi su dollaro e sulla sterlina, evento che ha pesato sulle Borse. Secondo gli analisti prima della fine dell’anno la divisa potrebbe toccare anche quota 1,20 dollari dopo che ieri ha superato il livello chiave di $1,155. Ad aiutare la moneta unica dovrebbero essere le condizioni economiche in progressivo miglioramento in area euro e il caos politico in Usa.

“Penso che si sia rotto l’equilibrio nel cambio euro dollaro“: lo ha dichiarato all’emittente CNBC Vasileios Gkionakis, managing director e co-head of strategy research presso UniCredit. Secondo lo strategist “l’euro è da un po’ di tempo che è sottovalutato e ora il mercato – che prova ad anticipare gli eventi – inizia a scontare la normalizzazione dei tassi della Bce“.

Nonostante l’andamento odierno che porterebbe a credere il contrario, gli analisti segnalano che ormai la grande rotazione da Bond a Borse sta per avviarsi. Se livellato al rischio corso, il ritorno da investimento è stato più alto per i titoli di Borsa quest’anno rispetto agli asset dell’obbligazionario. E bisogna tenere bene a mente che “i flussi di investimento seguono la performance”, come sottolineato a Bloomberg dallo strategist azionario di Credit Suisse, Robert Griffiths.

